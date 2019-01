Veel ongelukken door gladheid: botsing met meer dan 20 auto's

REGIO - Door de gladheid zijn er donderdagochtend veel aanrijdingen gebeurd. Daarbij lijkt vooral sprake te zijn van blikschade.

Vooral rond Den Haag waren er veel kop-staartbotsingen en auto's die door de gladheid van de weg raakten. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, botsten op de afrit Zoetermeer-Centrum zeker 25 auto's op elkaar, melden de politie en de ANWB. 'Zeker drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht', aldus een politiewoordvoerder. De afrit is afgesloten vanwege onderzoek en bergingswerkzaamheden.



Volgens Rijkswaterstaat moeten er zeker twintig auto's worden weggetakeld.Op de A12 bij Gouda vloog een auto over de vangrail.Op de N207 bij Woubrugge raakte een auto in de slip en botste tegen een lantaarnpaal.Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om de snelheid aan te passen en afstand te houden. De gladheid is heel plaatselijk. 'Sinds woensdag 19.00 uur is in het land ruim 5,2 miljoen zout gestrooid', aldus een woordvoerster. Volgens haar is het overigens niet een heel erg drukke ochtendspits.

Vanwege het winterse weer heeft het CBR de rijexamens uitgesteld.

