'Syrische messenzwaaier is psychisch ziek' Alaa Al-S (midden) voor de Haagse rechtbank | Tekening: Theresa Hartgers

NAALDWIJK - De 28-jarige Syriër die afgelopen zomer in Naaldwijk politieagenten met een mes zou hebben belaagd, heeft meerdere psychische stoornissen en is waarschijnlijk daardoor door het lint gegaan. Dat bleek donderdag tijdens de zaak tegen Alaa al S. in de rechtbank in Den Haag.

Volgens deskundigen is het incident hem daarom niet aan te rekenen en zou hij in een psychiatrisch ziekenhuis moeten worden opgenomen. Eerder zei het Openbaar Ministerie al dat ze Al S. niet als terrorist zien. Al S. wordt verdacht van poging tot doodslag en bedreiging. De politie kwam op 27 augustus af op een melding dat een man in verwarde toestand bij de Albert Heijn in de Verdilaan liep en met een mes achter willekeurige mensen aan zat. De Syriër is twee keer door een politiekogel geraakt, hij werd geschopt, geslagen met een wapenstok en door een politiehond in zijn arm gebeten. Pas daarna kon hij overmeesterd worden. LEES OOK: Messenzwaaier en schietende agenten gesprek van de dag in Naaldwijk: 'Hier was het'