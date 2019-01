Verwarde man in Poolse ambassade wilde aandacht voor uitgebuite Polen

DEN HAAG - De 39-jarige man die in oktober ophef veroorzaakte bij de Poolse ambassade in Den Haag wilde met zijn actie aandacht vragen voor de uitbuiting van Polen in Nederland. Radoslaw B. vindt dat ze worden misbruikt door uitzendbureaus die zich niet aan afspraken houden en soms minder betalen dan het minimumloon. Dat bleek donderdag toen de man voor het eerst voor de rechter verscheen.

B. ging op 22 oktober 's middags met een kleine jerrycan met benzine naar de ambassade, die goot hij binnen leeg over zijn kleding. Volgens justitie wilde B. zichzelf daarna in brand steken. Even daarvoor heeft zijn moeder gebeld naar de ambassade dat haar zoon zelfmoord wil plegen. De advocaat van B., Sander Rens, betwist dat, omdat zijn cliënt zijn aansteker onklaar had gemaakt.

Door de actie van B. was de Alexanderstraat in het centrum van Den Haag een aantal uur afgesloten. Er werd een arrestatieteam opgeroepen en het duurde twee uur voordat B. zich overgaf nadat onderhandelaars op hem inpraatten.



Uitbuiting Poolse werknemers

B. had gestudeerd in Polen maar woonde nu in het Brabantse Oss en werkte als heftruckchauffeur. Nadat er ingebroken was in zijn huis kreeg hij het aan de stok met zijn baas. Volgens B. zat die erachter en moest hij van zijn baas stoppen met klachten indienen anders zou de baas drugs in zijn huis leggen, vertelde hij op de zitting.

Zijn frustratie over de uitbuiting van Polen in Nederland groeide. Uit onderzoek van een psychiater is gebleken dat B. slecht tegen onrecht kan en niet lijdt aan een psychische stoornis. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om B. zijn proces in vrijheid te laten afwachten, omdat hij niet schuldig is aan een poging tot brandstichting. 'Hij was boos, gefrustreerd en wilde maar een ding: rechtvaardigheid.' In een protestbrief van vijf kantjes deed B. aan de rechtbank zijn motieven uit de doeken.



Brand had gekund

Volgens het OM had er wel degelijk brand kunnen ontstaan in de ambassade. De officier vond dan ook dat B. in de cel moest blijven. Ook de rechtbank vond dat. 'Benzine is licht ontvlambaar spul, dan hoef je er geen aansteker bij te houden voor ontvlamming', zei de voorzitter. 'En dan heb je een probleem'

Ook telde zwaar dat B. in dit 'tijdsgewricht' van aanslagen en dreiging juist een ambassade had uitgekozen. De volgende zitting is waarschijnlijk in april.