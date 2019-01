Vuurtoren in Kijkduin wordt geen koffiepot

DEN HAAG - De iconische vuurtoren van Kijkduin wordt waarschijnlijk niet omgetoverd tot koffiepot. Dit laat het college van burgemeester en wethouders donderdag weten. De gemeente wil dat Projectontwikkelaar FRED Development in overleg met de bewoners gaat kijken hoe de vuurtoren er uit moet komen te zien. Het plan om de vuurtoren te verbouwen tot koffiepot zorgde destijds voor de nodige ophef. Onder andere de Haagse VVD en de wijkvereniging Walboduin zagen de metamorfose niet zitten.

Uit ontwerpen van de projectontwikkelaar bleek dat de vuurtoren omgebouwd zou worden tot een koffiepot met op de begane grond een frietzaak. Buurtbewoners en de Haagse VVD werden onaangenaam verrast door dit plan. 'Het idee om de vuurtoren te verbouwen kwam ineens langs tijdens een bewonersavond. Een man of tachtig die in de zaal zaten, schrokken zich rot', vertelt VVD-raadslid Chris van der Helm.

Van der Helm wilde daarom opheldering van het college. 'Ik wil van het college weten hoe dit zit', benadrukte de VVD'er destijds. Hij vond het een bizar plan. 'Er een gekke theepot van maken? Zo werkt het niet wat mij betreft', klonk het strijdbaar. Op de ontwerpschetsen die de projectonwikkelaar tot dan toe naar buiten had gebracht, kwam de vuurtoren 'gewoon' weer terug. In precies dezelfde vorm als voorheen: met een rood dak, zonder koffiepot of friettent.



In overleg

Nu duidelijk is dat de projectontwikkelaar met de bewoners om tafel gaat, haalt Van der Helm opgelucht adem. 'Het is fantastisch nieuws voor Kijkduin dat het icoon, de vuurtoren, gered is en die gekke theepot niet doorgaat. Het heeft zoveel mensen geraakt dat de toren zou verdwijnen. Overal lieten inwoners zich massaal horen, zelfs mensen die vroeger trouw- en kinderfoto’s bij de vuurtoren hadden gemaakt en nu publiceerden om hun band met de toren te laten zien.'

Hank Hoogwout van Wijkvereniging Waldoduin zegt het een 'heerlijk' idee te vinden dat de vuurtoren geen thee- of koffiepot wordt. 'We willen dat hij in opgeknapte staat weer terug komt. Dat wordt weliswaar een andere plek, want op de huidige plek komen appartmenenten.'

Projectontwikkelaar FRED Development was nog niet bereikbaar voor commentaar.

