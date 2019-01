Pilot daklozenopvang succes: 'Ik hoef niet meer buiten op een stuk karton te slapen'

DEN HAAG - De 47-jarige Ramon kan zijn geluk niet op. Hij is een van de twintig daklozen die deelnemen aan het Greencards-project van het Leger des Heils en de gemeente Den Haag. Zij krijgen 24 uur per dag, zeven dagen per week opvang. 'Ik hoef in ieder geval niet meer buiten op een stuk karton in een slaapzak te liggen.'

Het project is onderdeel van het Tien Punten Plan van wethouder Bert van Alphen. Sinds enkele weken worden de twintig deelnemers in Den Haag opgevangen. Het zijn mensen met psychische problemen en hulp en zorg veelal mijden. Ze zijn niet verslaafd.

'Ik ben al behoorlijk wat jaren dakloos', vertelt Ramon. 'Ik heb in het verleden wel zelfstandig gewoond. En dat ging ook een paar jaar goed. Maar toen was er achterstallig onderhoud in de woning. Daar werd niets aan gedaan, dus heb ik mijn huur niet betaald. Toen werd ik op straat gezet. En zo ben ik uiteindelijk bij verschillende dag- en nachtopvangen beland.'



'Buiten slapen eist lichamelijk zijn tol'

Ramon sliep echter niet altijd in de opvang. Omdat hij niet tegen grote groepen mensen kan, bracht hij ook vaak de nacht door op straat. 'Maar lichamelijk eist dat toch wel zijn tol. Je wordt ziek van binnen. En dat moet allemaal weer herstellen.' De rest van de tijd bracht hij door in de dagopvang van het Leger des Heils.

'Bij de nachtopvang moet je 's ochtends om 8.00 uur het pand verlaten. Dan ging ik maar in de binnenstad mensen om kleingeld vragen. Of stond ik bij de supermarkt en vroeg ik aan mensen of ze eten voor me wilden meebrengen. Dat was geen pretje, maar het kon niet anders. Ik ging ook vaak naar de soepbus die bij het Centraal Station staat. Maar na een tijdje smaakt die soep niet meer lekker.'



'Heel blij met mijn nieuwe leven'

Uiteindelijk raakte hij toevallig betrokken bij het Greencards-project. 'Een medewerker van het project zag mij op een vrijdag en vertelde het verhaal erover. Hij vroeg of ik mee wilde doen. Daar had ik wel oren naar. De maandag erop kon ik hier terecht. Ik was de eerste bewoner. En ik was heel blij met mijn nieuwe leven en de kans die me geboden wordt.'

De deelnemers zitten met z'n tweeën op een kamer en mogen dag en nacht verblijven in het huis. Het uiteindelijk doel is om deze mensen door te laten stromen naar een structurele vorm van opvang. 'Ik weet niet hoe lang ik hier kan wonen. Maar het doel is om hierna zelfstandig of begeleid te gaan wonen. Ik zie wel weer toekomst.'

