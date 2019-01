'Gratis boom voor Hagenaars die ruimte over hebben'

DEN HAAG - Hagenaars die in hun voortuin nog een plekje hebben voor een nieuwe boom, kunnen binnenkort mogelijk een gratis exemplaar van de gemeente krijgen. Om meer groen in de stad te krijgen, wil GroenLinks in de Haagse gemeenteraad dat vrije ruimte van particulieren, gebruikt wordt voor nieuwe bomen. De partij heeft donderdag een initiatiefvoorstel hierover ingediend.

Bomen zijn belangrijk voor de stad, concludeert GroenLinks in het initiatiefvoorstel 'Bomen maken de stad: buiten de gebaande paden op zoek naar ruimte voor extra bomen'. Ze maken de stad koeler, nemen regenwater op, verbeteren de luchtkwaliteit en ze hebben een positief effect op de gezondheid van mensen.

Toch neemt het aantal bomen in de stad volgens GroenLinks maar mondjesmaat toe. De laatste tien jaar zijn dat er gemiddeld honderd per jaar, wat neerkomt op een groei van een kleine 0,1 procent. 'Een van de belangrijkste oorzaken dat er nauwelijks bomen bij komen in onze stad, is het gebrek aan geschikte groeiplaatsen in de openbare ruimte', staat in het GroenLinks- voorstel. Om bomen tot volle wasdom te laten komen is voldoende doorgroeiruimte belangrijk.'



Weinig ruimte

Maar in de openbare ruimte is vaak weinig plek vanwege parkeerplaatsen, trottoirs, ondergrondse afvalcontainers en riolering, kabels en leidingen onder de grond. Daarom wil GroenLinks bewoners en organisaties betrekken bij het zoeken naar ruimte.

'Hierbij valt te denken aan het planten van bomen in voortuinen, gemeenschappelijke stads- en volkstuinen, bij (sport)verenigingen en op bedrijventerreinen', schrijft GroenLinks. 'Een voordeel van het planten van bomen op particuliere grond kan zijn dat bomen hier vaak meer ruimte hebben en iets verder van wegen of bebouwing afstaan waardoor zij beter kunnen groeien en langer blijven leven. Daardoor is bij de vergroening van de stad extra winst te boeken op privéterreinen.'



Een miljoen euro

Bewoners of organisaties die van de regeling gebruik willen maken, zouden volgens GroenLinks samen met- en voor rekening van- de gemeente een boom uit kunnen uitzoeken of er kan een subsidie aangevraagd worden zodat ze zelf een boom kunnen aanschaffen. De partij wil voor het plan 1 miljoen euro uittrekken. De gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren.