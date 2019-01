Quido naar liveshows The Voice: 'Het Nederlandse lied leeft ook daar'

DEN HAAG - Hij geeft The voice of Holland een extra Hollands tintje. De 27-jarige Quido van de Graaf heeft zich met het Nederlandse lied tot de liveshows van het populaire zangprogramma weten te knokken. Vrijdagavond is het zover voor de Haagse zanger, die in het team van coach Lil Kleine zit. 'De zenuwen nemen wel toe', vertelt hij aan Omroep West.

De repetities voor de liveshows zijn al de hele week in volle gang. We storen Quido als we hem bellen dan ook tijdens een drukke dag met repetities, maar hij heeft toch even tijd voor ons. 'Je kan je ook niet helemaal voorbereiden. Je moet het op je af laten komen.'

Tekst loopt door onder video



'Een heleboel verrassingen'

En sinds de volkszanger met het nummer 'Wat is dan liefde' van André Hazes indruk maakte tijdens de Blind Auditions komt er zeker een hoop op hem af. 'Ik merk wel dat The voice of Holland een goed bekeken programma is. Als ik boodschappen doen zeggen mensen: Ik heb je gezien. Dat is hartstikke leuk.'

Nu Quido de eerste rondes van het programma allemaal heeft overleefd, is het vrijdag dan eindelijk tijd voor de eerste liveshow. Wat we dan kunnen verwachten? 'Een heleboel verrassingen, maar daar mag ik niks over zeggen.' Echt niet? 'Nee, echt niet.'

Tot nu toe heeft hij alleen maar Nederlandstalige nummers gezongen in het programma. Of dat in de komende show(s) ook zo is, blijft afwachten. Maar zijn liefde voor het Nederlandse lied is groot.



'Het Nederlandse lied leeft'

'Mijn opa was zanger, hij zong het Nederlandse lied, dus ik ben niet anders gewend dan dat te horen. Als ik Nederlands zing weet ik ook goed waar het over gaat. Het raakt me gewoon.'

Zijn deelname aan The Voice hangt ook weer erg samen met het Nederlandse lied: 'Na het zien van Samantha Steenwijk en wat er toen allemaal gebeurde, dacht ik: het Nederlandse lied leeft ook bij The voice of Holland. Ik wil dat dat altijd blijft. Het is mooi dat we dat nu opnieuw kunnen laten horen in het programma.'



Kans aangrijpen

Helemaal nieuw in het artiestenwereldje is Quido niet, hij deed eerder al het voorprogramma van artiesten als Jan Smit en Gerard Joling. Ook bracht Quido meerdere singles uit. 'Maar als je de kans krijgt om je in The Voice te laten zien, moet je die met beide handen aangrijpen.'

Dat heeft hem dus in elk geval al tot de liveshows gebracht. We proberen hem nog een keer te ontfutselen wat hij gaat zingen, maar Quido geeft niet thuis. Dan maar kijken dus.