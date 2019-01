Henk Ruijl nieuwe hoofdredacteur Omroep West en Stadsomroep Den Haag

DEN HAAG - Henk Ruijl (51) is vanaf 1 februari de nieuwe hoofdredacteur van Omroep West. Vanaf dan is hij officieel eindverantwoordelijk voor de kanalen van Omroep West (Radio West, TV West, omroepwest.nl, de Omroep West app en Omroep West Teletekst) en die van Stadsomroep Den Haag (DHFM, Den Haag TV en Den HaagTotaal).

Henk Ruijl werkt al sinds 2011 bij Omroep West. Als adjunct-hoofdredacteur en Chef Nieuws stuurde hij de sport- en nieuwsredactie aan en maakte hij deel uit van de hoofdredactie en het managementteam van de publieke regionale omroep voor het noorden van Zuid-Holland.

Al sinds 2017, toen de vorige hoofdredacteur Renzo Veenstra vertrok, zat de omroep zonder hoofdredacteur. Ruijl werkte daarom tijdelijk als waarnemend hoofdredacteur. De omroep staat aan de vooravond van een omvangrijk veranderingstraject, waarbij de werkwijze en organisatiestructuur flink op de schop gaan. Dat project werd al door Ruijl aangestuurd. Vanwege de voorbereiding daarvan is besloten te wachten met de benoeming van een nieuwe hoofdredacteur. Nu Ruijl de redactie van de omroep formeel gaat leiden kan hij het veranderingsproces ook zelf verder (mede) vormgeven en doorvoeren.



'Het fijnste gebied van Nederland'

Algemeen directeur Gerard Milo van Omroep West is daar erg blij mee. Milo: 'We moesten met onze zoektocht eerst wachten tot de strategische visie was afgerond. Henk heeft daarin al een erg belangrijke rol gespeeld. We zijn daarom erg blij dat hij, met al zijn kennis en ervaring uit dat traject nu de redactie kan gaan leiden. Ook omdat hij al veel mensen mee heeft weten te krijgen met de plannen. Dus ik zie zijn rol als hoofdredacteur met alle vertrouwen tegemoet.'

Henk Ruijl zelf is ook blij. En trots: 'Dit is een fijne club mensen om mee samen te werken. En dat ook nog eens in het fijnste gebied van Nederland. Ik houd van de dorpen en steden hier, de zee, het Groene Hart, de kassen, de mensen die hier wonen en werken, prachtig. Ik heb echt heel veel zin om in mijn nieuwe functie aan de slag te gaan.'



Diepgang en duiding

Naast het veranderingstraject op de redactie heeft de kersverse hoofdredacteur nog meer doelstellingen. Ruijl: 'We waren in 2018 de snelst groeiende regionale omroep op internet, dat wil ik samen verder uitbouwen. Ook op het gebied van radio en televisie willen we nog beter scoren. Dichterbij ons publiek, actueler, constructiever, transparanter over onze keuzes, maar ook met meer diepgang en duiding. Zoals rond de vonkenregen op Scheveningen of bij de explosie in Den Haag van afgelopen weekend, dan zijn we erbij met feiten en met verhalen die beroeren.'

Voordat Ruijl in 2011 de overstap maakte naar Omroep West was hij ook al journalistiek actief, maar dan bij de krant. Hij werkte bijna 22 jaar bij AD Nieuwsmedia, Haagsche Courant en Dagblad Het Binnenhof. Ruijl -bijgenaamd 'Hurricane Henk' - is getrouwd, vader van zes kinderen en vindt ook nog de tijd om KNVB-voetbalscheidsrechter te zijn en voor een geregeld rondje hardlopen.