Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie zoekt naar getuigen brand Hillegom De vlammen sloegen uit de huizen aan de Stationsweg in Hillegom | Foto: Birdseventspictures

HILLEGOM - De politie is op zoek naar getuigen van de brand aan de Stationsweg in Hillegom. Bij deze brand - in de vroege ochtend van 17 januari - kwam de 27-jarige Chinese student Maolin Zhang om het leven.

Drie woningen werden door de brand verwoest. Pas toen de brandweer vanwege de hitte uren later naar binnen kon, werd het lichaam van Maolin Zhang gevonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Na de brand legden buurtbewoners bloemen neer voor het slachtoffer. De gemeente Hillegom organiseert, op initiatief van buurtbewoners, donderdagvond een herdenking voor de 27-jarige Chinees Maolin Zhang. Er zal worden gesproken door initiatiefneemster Annemiek Cornelissen, burgemeester Arie van Erk en Eline Bruijnzeel, de buurvrouw van Maolin. Daarna is er een minuut stilte. De herdenking is om 19.00 uur nabij de uitgebrande woningen aan de Stationsweg. LEES OOK: Crowdfundingsactie omgekomen Chinese student succesvol