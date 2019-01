Deel dit artikel:













'Voorschoten in toekomst onbereikbaar tijdens spits' Lammebrug wordt verhoogd en N206 krijgt 2x2 rijstroken | Foto: Provincie Zuid-Holland

VOORSCHOTEN - De Ondernemersvereniging Voorschoten(OVV) luidt de noodklok over de bereikbaarheid van de gemeente. In de spits staan de auto's al vaak vast tussen Voorschoten en het Lammenschansplein in Leiden. Ook zijn de ondernemers bang dat de opening van The Mall of the Netherlands (het huidige Leidsenhage) meer bezoekers trekt die door Voorschoten naar Leidschendam rijden.

De verbindingsweg tussen de A4 en A44, de Rijnlandroute, gaat geen 'lucht' geven voor het verkeer vanuit Voorschoten richting de A4. Dat moet dan nog steeds via het Lammenschansplein. Bovendien gaan het Lammenschansplein en de bruggen op de schop, waardoor de A4 tijdens de werkzaamheden nog moeilijker bereikbaar wordt. De ondernemersvereniging vraagt zich dan ook af of Voorschoten de komende jaren tijdens de spits op slot gaat.

The Mall of the Netherlands De ondernemersvereniging maakt zich ook zorgen over de extra bezoekers die verwacht worden in The Mall of the Netherlands. Wassenaar en Leidschendam wordt een gebrek aan daadkracht verweten. 'Onze zuiderburen lijken totaal niet voorbereid op een sterke groei van het winkelende publiek naar het binnenkort omgedoopte Leidsenhage', zo stelt de OVV in een persbericht. LEES OOK: VVD Leiden vreest voor verkeerschaos bij werkzaamheden Lammebrug en N206