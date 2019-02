Menno naar liveshows The Voice: 'Als ik ga shoppen zie je mensen kijken'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hij had amper een zin gezongen of bijna alle coaches van The voice of Holland waren al voor hem gevallen. De Alphense Menno Aben blies uiteindelijk iedereen omver tijdens zijn Blind Audition in de talentenshow van RTL 4. 'Ik keek gewoon per ronde en ik deed mijn ding', vertelt de 18-jarige zanger nuchter. Daar moet hij vooral mee doorgaan, want met 'gewoon zijn ding doen', heeft hij het al tot de liveshows van het programma geschopt.

Toch geeft de pupil van coach Ali B. toe dat hij echt niet had verwacht zo ver te komen. 'Ik dacht: als ik doorga is het leuk, en anders ga ik zelf gewoon door met zingen', vertelt de Alphenaar als we hem even uit een repetitie rukken. Er wordt deze week namelijk hard geoefend voor de eerste liveshow.

Net als bij de Haagse Quido proberen we ook bij Menno erachter te komen welk nummer hij gaat zingen, maar het jonge talent houdt zijn lippen stijf op elkaar. 'Het wordt wel heel spectaculair!' Daar moeten we het mee doen.



Das Supertalent

Ook al is Menno pas achttien jaar, The Voice is niet de eerste talentenshow waar hij aan meedoet. Op zijn zestiende stond hij als onderdeel van boyband Square in de Duitse talentenshow Das Supertalent. Nu richt Menno zich op zijn solocarrière. 'De band is uit elkaar gegaan. Toen ben ik zelf verder gegaan.'

De deelname aan deze talentenshow verloopt tot nu toe hartstikke goed voor Menno. 'Ik vind het ook echt heel leuk. Je leert heel veel. Ik wil van muziek maken graag mijn werk maken. The Voice zou een goed opstapje zijn.' Toch is het ondanks zijn eerdere deelname aan een programma nog steeds wennen allemaal: 'Als ik ga shoppen dan zie je dat mensen kijken en me aanspreken!', lacht hij.



Van Nederlandstalig naar internationaal

Menno heeft zichzelf met Engelse hits naar de liveshows gezongen, maar dat is niet eens zo vanzelfsprekend. 'Toen ik hiervoor optredens had, zong ik eigenlijk altijd Nederlandstalig. Liedjes van Tino Martin enzo', onthult de zanger. Dat zou je toch niet zeggen als je hoort hoe makkelijk hij de afgelopen uitzendingen hits van P!nk en Ed Sheeran ten gehore bracht.

Dat internationale bevalt hem in elk geval wel. Maar welk liedje zou hij nou verder echt nog willen zingen, als hij door zou gaan? 'Ik vind heel veel liedjes leuk! Van artiesten als Bruno Mars, Ed Sheeran en Harry Styles bijvoorbeeld.' Een duet lijkt hem ook 'heel vet'. Met zijn coach Ali B. bijvoorbeeld. 'Of Waylon, want ik vind hem heel goed zingen.'



Ali B.

Voor coach Ali B. heeft de Alphenaar niks dan lof. 'Hij is echt een hele fijne coach. Hij geeft goed commentaar. De grootste tip die ik van hem heb meegekregen is dat ik soms te gefocust ben en dat ik dan vergeet te genieten.' Meer genieten dus. Toch is het ook weer niet zo dat hij helemaal niet genoten heeft van de shows tot nu toe: 'Mijn Blind Audition vind ik zelf de beste. Het nummer was heel vet en het ging gewoon goed.'

Hij gaat in de liveshow dus weer proberen te genieten. En waarschijnlijk gewoon weer 'zijn ding doen'. Of dat net zo uitpakt als de afgelopen keren, zullen we vanavond zien.

