Boom valt op bezoekers in ziekenhuis: drie gewonden De boom toen hij nog niet was omgevallen | Foto: Alrijne ziekenhuis Het restaurant van het ziekenhuis is gesloten na het incident | Foto: Media TV

LEIDERDORP - In het restaurant van het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp is een boom van vier meter hoog omgevallen. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Hoe het met de slachtoffers gaat, is niet bekend.



Wat de oorzaak is van het ongeluk is nog niet bekend. Een woordvoerder van het ziekenhuis spreekt over een decoratieboom, maar verzekert dat het wél om een échte boom gaat. De stam van de boom is echt, de bladeren zijn nep. Medewerkers en bezoekers die bij het ongeluk betrokken waren, worden opgevangen. Het restaurant is gesloten.