ADO verhuurt Nick Kuipers voor een halfjaar aan FC Emmen

DEN HAAG - ADO Den Haag-verdediger Nick Kuipers speelt de rest van het seizoen voor FC Emmen. De 26-jarige voetballer wordt verhuurd aan de eredivisieclub uit Drenthe.

Kuipers staat sinds juli 2017 onder contract in Den Haag. Hij kwam over van MVV. In totaal speelde hij zestien competitiewedstrijden voor de Haagse formatie.

In die zestien duels maakte hij één treffer: de winnende goal afgelopen november uit bij PEC Zwolle. In die periode speelde hij verdediger Tom Beugelsdijk uit de basis. Beugelsdijk heeft inmiddels zijn vertrouwde plek centraal in de verdediging terugveroverd.



'Komende zomer weer de kans'

'De verhuur van Nick betekent niet dat we in hem geen perspectief meer zien. Nick staat hier nog tot medio 2021 onder contract en kan komende zomer gewoon weer de kans krijgen om zich te laten zien', aldus technisch manager Jeffrey van As.

