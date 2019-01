Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slachtoffer met steek- of snijwond na incident in Den Haag De politie verricht onderzoek aan het Simon Carmiggelthof. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Aan het Simon Carmiggelthof in Den Haag heeft donderdagmiddag een persoon een steek- of snijwond opgelopen. Dat laat de politie weten aan Omroep West. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht.

Of er sprake is geweest van een steekpartij, kan een politiewoordvoerder vooralsnog niet zeggen. Het slachtoffer is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Rondom de plek van het incident worden getuigen gehoord.