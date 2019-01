Politie onderzoekt leidingen uit Jan van der Heijdenstraat

DEN HAAG - Aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag heeft de politie donderdagmiddag leidingen opgegraven. Een woordvoerder van de politie kon niet bevestigen of het om gasleidingen gaat. De buizen zijn op een vrachtwagen gelegd en voor onderzoek meegenomen.

Het gaat om leidingen bij het huis dat afgelopen zondag werd getroffen door een gasexplosie. Bij de ontploffing vielen tien gewonden. Het gezin Ramgolam werd het zwaarst getroffen. De vader van het gezin is donderdag alsnog uit zijn coma wakker gemaakt.

De moeder is dezelfde dag geopereerd aan haar rug. Volgende week volgt een operatie aan haar verbrijzelde enkel. Volgens de artsen is er zicht op herstel bij het echtpaar, zo meldt hun zoon Aroen.



Straat nog afgesloten

Stedin heeft woensdagavond beschadigde stroomkabels vernieuwd. De straat is nog altijd afgesloten voor doorgaand verkeer en ook tramlijn 1 wordt nog omgeleid.

Lees alles over de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in ons dossier.

https://www.omroepwest.nl/dossiers/explosie-den-haag

Er zijn nog veel vragen over wat er is gebeurd aan de Jan van der Heijdenstraat. Loop jij met een vraag rond en wil je graag dat er een deskundig antwoord op komt? Stel je vraag dan aan Omroep West, zodat wij er mee aan de slag kunnen. Vul hieronder je gegevens. Gebruik je onze Android-app? Klik dan hier.