Grote verbouwing bij MegaStores Den Haag: 'Het is een beetje troosteloos'

DEN HAAG - 'Het is een beetje troosteloos', zegt Bart Meijer over MegaStores Den Haag. Hij is mede-eigenaar van het zieltogende winkelcentrum. Maar er gloort hoop aan de horizon: een grootscheepse verbouwing moet aan de leegstand een einde maken.

Twee gezichten heeft het Haagse winkelcentrum. Een deel is levendig, maar een groot gedeelte staat leeg. Daar moet begin 2020 verandering in komen. Fase één van de verbouwing is inmiddels begonnen, vertelt Meijer.

'Naast de nieuwe supermarkt wordt een parkeerterrein aangelegd. We verwachten daar met een maand of twee, drie mee klaar te zijn. En daarna zullen we beginnen met de verbouwing van het wijkwinkelcentrum.'



Voor ieder wat wils

In dat wijkwinkelcentrum komt voor ieder wat wils. Maar daar blijft het niet bij, want ook andere gedeelten worden onder handen genomen. Meijer: 'We proberen echt aan de vraag van de buurt, maar ook van de omliggende gemeenten te voldoen.'