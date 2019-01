Deel dit artikel:













Haagse Weimarstraat: kunstenaars, winkels en coffeeshops Cees Grimbergen in de Weimarstraat

DEN HAAG - De Haagse Weimarstraat is sinds twee weken negatief in het nieuws door een steekpartij. Een gedeelte van de straat waar onder meer de coffeeshops zich bevinden staat al langer in een kwaad daglicht ‘Ik snap dat er reuring is met auto’s en scooters’, zegt buurtbewoner Ruud van der Geest. ‘Misschien dat ze twee coffeeshops kunnen verplaatsen.’

Het gedeelte van de anderhalf kilometer lange straat waar onder andere de coffeeshops zich bevinden, kan wel een opknapbeurt gebruiken, is de tendens. De rest van de straat heeft een positiever karakter. Zo is het middenstuk voor het winkelende publiek en is het gedeelte dat in het Regentessekwartier ligt meer voor kunstenaars. Onder andere theater De Regentes ligt daar. 'Ik begrijp dat mensen zich wat onveilig voelen als in de buurt van de coffeeshops verschillende heren en dames komen aanrijden', zegt voormalig buurtbewoner en televisiepresentator Cees Grimbergen. 'Maar we moeten niet te bang zijn. Tien jaar geleden hing aan de deur van een cafe een bordje met vuurwapens verboden hierbinnen.'

De Jumbo 'Om nou uitsluitend te klagen over die levensgevaarlijke Weimarstraat waar het ene na het andere schietincident plaatsvindt gaat mij ook wat ver', vervolgt de televisiepersoonlijkheid. Schoenmaker Van der Geest is het met Grimbergen eens. 'Straks gaat de Jumbo open. Dan lopen er meer mensen over straat en komt er vanzelf meer sociale controle.' LEES OOK: Getuige gezocht die dodelijke steekpartij Weimarstraat mogelijk zag gebeuren