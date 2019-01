HMC-bestuurder voor gemeenteraad: 'Open voor suggesties behoud zorg buurt Bronovo'

DEN HAAG - Of het nou een wijkzorgcentrum wordt of een aangekleed verpleeghuis, ook zonder het Bronovo Ziekenhuis kan de omgeving van Scheveningen en Benoordenhout blijven rekenen op zorg op maat. Met name de chronische zorg voor de oudere bevolking zal op een nieuwe manier worden georganiseerd. Haaglanden Medisch Centrum wil daarbij een voortrekkersrol spelen.

Dat maakte bestuursvoorzitter Paul Doop van HMC donderdag duidelijk in de gemeenteraad van Den Haag. Die bestookte hem met tientallen vragen. 'Waarom moet Bronovo dicht?' 'Waarom juist Bronovo?' 'Wat blijft er op die plek over aan zorg voor de buurt?' 'Waar moet men heen voor spoedeisende hulp?' 'Hebt u wel rekening gehouden met de hoge leeftijd van de buurt?'

Doop had op alle vragen zijn woordje klaar, ook al staat hij pas aan het begin van het veranderingsproces. 'Hoe de zorg in de wijk eruit gaat zien moeten we ook gaan bepalen in overleg met alle betrokkenen', aldus Doop. 'De wijk, de huisartsen, de gemeente.' Daarvoor worden binnenkort zogenaamde 'dialoogtafels' opgezet, groepen betrokkenen die per onderwerp met het ziekenhuis in overleg gaan.



Open voor suggesties, ook overname

Deze week had het HMC de inspectie op bezoek, die volgens Doop zeer tevreden was met de kwaliteit van zorg. 'Maar ze zeiden erbij, we gaan u vaker zien.' Want de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd volgt het proces met argusogen. Ook omdat HMC het eerste ziekenhuis is dat inspeelt op de laatste ontwikkelingen in de zorg, waarbij de verwachting is dat het aantal topziekenhuizen in het hele land zal worden teruggebracht tot een stuk of twintig, vijfentwintig, met meerdere kleinere klinieken in de directe omgeving.

'We staan open voor alle suggesties', zei Doop. Zo zouden particuliere partijen zich kunnen melden voor overname van een deel van de kliniek. 'Ik ken de geruchten maar ik heb nog geen voorstel op mijn bureau gehad. We gaan in dialoog, we staan voor alles open, en we hebben de middelen.' Volgens Doop is het zelfs niet uitgesloten dat Bronovo in een nieuwe opzet een aantal poliklinieken behoudt. 'Maar ik wil de buurt geen valse hoop geven.'