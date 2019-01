Officier van justitie bedreigd: 'Ik laat jou binnenkort schieten'

DEN HAAG - Tegen Hagenaar Patrick D., de man die een dreigmail zou hebben gestuurd aan een Haagse officier van Justitie, heeft het Openbaar Ministerie (OM) 2,5 maand celstraf geëist. De officier kreeg onder meer een mailtje met de tekst: 'Kankerwaus, binnenkort laat ik jou schieten. Hoop dat ze je begraven in je wit-zwart kleding. Weet waar je woont!'

Het was niet het enige mailtje dat de 28 jarige D. stuurde. Zo kreeg een agent een mailtje binnen met de tekst: 'Binnenkort ga ik jou neuken, kankerhond!' Een andere agent kreeg een bericht: 'Voor 2300 barkeys neuken wij jou kale kutje. Jij gaat huilen. Vinden doen we je!' Een andere agent las in de mailbox dat hij in de gaten werd gehouden omdat hij pedofiel is.

De agenten werkten allemaal aan een zaak waar D. bij betrokken was. In die zaak werd hem onder andere heling en autokraken verweten. Op 25 oktober was de Haagse verdachte net uit zijn voorarrest toen hij zijn eerste dreigmail stuurde. Vanuit een wooncomplex waar hij onder begeleiding verbleef, werden de haatdragende berichten verzonden. Ook gebruikte hij de laptop van een vroegere buurman om zijn boodschap naar de agenten te sturen.



Typisch taalgebruik

Eén van de politiemensen herkende het typische taalgebruik van de verdachte. Die agent kent hem al jaren en kwam bij D.'s familie over de vloer. D. zou volgens de wijkagent altijd zo praten als hij boos is.

De officier van justitie vindt dat D. de straf verdient omdat 'mensen met een publieke taak hun werk moeten kunnen uitvoeren. Deze bedreigingen hebben een ondermijnende werking. Dat kunnen we niet zo laten doorgaan. Deze bedreigingen worden als zeer ernstig ervaren.'



Rechtzaak in Dordrecht

D. ontkent alle aantijgingen. Hij beweert dat de bedreigde officier hem heeft geholpen met de voorlopige vrijlating afgelopen herfst. De bewuste agenten zegt hij nauwelijks te kennen.

De rechtszaak vond in Dordrecht plaats en niet in de rechtbank van Den Haag, Dit om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.

