Flamencodanser wordt verlengstuk van Slagwerk Den Haag

DEN HAAG - Het Haagse muziekgezelschap Slagwerk Den Haag is van veel markten thuis. Sinds 1977 werkte het bijvoorbeeld samen met het Nederlands Dans Theater en moderne componisten als Steve Reich en John Cage. Maar nog nooit eerder kwam de Flamenco-dans op hun pad. Van Flamenco Biënnale kreeg het de opdracht om samen te werken met de Spaanse ster Eduardo Guerrero. En dat levert dit weekend een bijzondere voorstelling op.

Titel van die voorstelling is: Kick-Pluck-Tap-Clack (this is not flamenco). Daarbij bedient het gezelschap zich van allerlei verschillende, onconventionele muziekinstrumenten. Zoals bijvoorbeeld lampen, paardenkaken en sensoren. Maar het meest in het oog springende instrument is natuurlijk Eduardo Guerrero zelf. Fedor Teunisse van Slagwerk Den Haag: 'We zien hem als een verlengstuk van onszelf. Het is natuurlijk een danser, maar het is natuurlijk ook een slagwerker.'

Guerrero voelt zich hierbij als een kind in een pretpark: 'Ik heb dan alles wat ik nodig heb als danser om te creëren.' En dat is precies wat Slagwerk Den Haag ook wil: proberen iets nieuws te scheppen. In dit geval een nieuw soort Flamenco. Hoe dat er dan uitziet, is dit weekend te zien tijdens Flamenco Biënnale in Amsterdam en Utrecht. Slagwerk Den Haag zit ondertussen niet stil, want is volgende week weer te zien in het slotweekend van het CaDance Festival met de voorstelling Mechanical Ecstasy.