Tot twee jaar cel geëist voor betaalde seks met minderjarig slachtoffer loverboy

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) eist celstraffen tot twee jaar tegen vijf mannen die betaalde seks hadden met een minderjarige scholiere uit Den Haag. Zij was het slachtoffer van een loverboy. Het meisje was respectievelijk 14 en 15 jaar toen ze de afspraakjes had met de verdachten, van wie de meesten uit Den Haag komen.

De loverboy palmde haar in 2016 in, via datingsite Badoo. Ze moest doorlopend geld voor hem binnenhalen, met strakke deadlines. Hij dwong de scholiere om afspraken te maken met op seks beluste mannen, door te dreigen een seksfilmpje van haar naar haar familie en vriendinnen te sturen.

'Ze klom 's nachts na middernacht uit het raam van de ouderlijke woning om de behoeftes van wildvreemde mannen te bevredigen. In hun auto, hun woning of in een enkel geval op hun werkplek', vertelde de officier van justitie donderdag bij de Haagse rechtbank. 'Ook spijbelde ze van school en maakte ze gebruik van tussenuren om het geld bij elkaar te krijgen.'



Veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraf

De loverboy is inmiddels al veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar. Het OM wil ook vijf mannen die seks met haar hadden achter de tralies zien. 'Ze hebben zich schuldig gemaakt aan een pedoseksueel misdrijf', meende de officier van justitie donderdag.

Een 38-jarige ambtenaar van een Haags ministerie hoorde twee jaar tegen zich eisen vanwege vijf seksdates met het slachtoffer van de loverboy, waarvan enkele in de schoolpauzes van het meisje. Hij ging ervan uit dat ze zeker achttien jaar was, want ze had tegen hem gezegd dat ze in de zesde klas van het vwo zat. 'Ik heb nooit gedacht dat ze uitgebuit werd', zei deze verdachte. 'Ik ging ervan uit dat ze schulden had.'



Leeftijd moeilijk in te schatten

Een 39-jarige mondhygiënist, tegen wie de officier vijftien maanden cel eiste, vond de leeftijd van de scholiere moeilijk te schatten omdat ze een hoofddoek droeg. 'Dan is het moeilijk om te zien hoe oud iemand is.' Ze had ook aan hem verteld dat ze studeerde en hij geloofde dat. Twee keer had hij seks met haar. Daarna zou het meisje hem zelf gezegd hebben dat ze vijftien jaar was, en hem ook nog daarmee gechanteerd hebben. Later begreep hij pas dat zij onder druk werd gezet door de loverboy. 'Het is allemaal heel triest voor haar.'

Een 48-jarige gemeenteambtenaar meende dat het wel goed zat met haar leeftijd, want hij had haar leren kennen via een chatsite met de naam 18 plus. 'Het ging me niet om de seks, ik wilde gewoon daten.' Maar uit de appjes die hij haar stuurde, bleek toch het tegendeel. De officier vond dat deze verdachte, vanwege drie seksdates met de minderjarige scholiere, een celstraf van achttien maanden verdient.



'Flink in de maling genomen'

Tegen een 37-jarige bouwkundig adviseur, die één keer seks had met het slachtoffer, eiste de aanklager negen maanden cel. Deze verdachte meende dat hij 'flink in de maling was genomen' doordat de scholiere haar ware leeftijd had verzwegen. Een 48-jarige schoonmaker, die het 15-jarig meisje vroeg lingerie aan te trekken, hoorde donderdag bij de rechtbank ook vijftien maanden tegen zich eisen vanwege twee seksdates.

De verdachten komen voor het merendeel uit Den Haag. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.