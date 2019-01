Dronken potloodventer die zijn geslachtsdeel in tram toonde, krijgt geen celstraf

DEN HAAG - Een 53-jarige Hagenaar is door de politierechter veroordeeld tot twee weken voorwaardelijke celstraf en veertig uur taakstraf, omdat hij op zondag 2 december in de tram met zijn geslachtsdeel zwaaide. 'Ik kreeg een misselijk gevoel, hij probeerde mijn aandacht te trekken', aldus de vrouwelijke ooggetuige die met dit verhaal naar de politie stapte.

'Ik was heel dronken', zei de verdachte donderdag zelf bij de rechter: 'Ik heb ook moeite om me te uiten. Dat vindt soms een rare uitweg.'

De officier van justitie merkte op dat het bepaald niet de eerste keer was, dat de verdachte zijn broek opengooide in het openbaar. Dat gebeurde ook al in 1997, 2007, 2010 en ook in augustus 2018. Bij die laatste gelegenheid kwam de 53-jarige nog weg met een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur.



Toezien op alcoholverbod

Nu vroeg de aanklaagster om drie weken celstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk. Daarnaast zou de man alsnog een eerdere voorwaardelijke werkstraf van veertig uur moeten uitvoeren. Verder zou de reclassering moeten gaan toezien op een alcoholverbod bij de verdachte.

De politierechter nam het idee van het alcoholverbod over, maar bood de Hagenaar nog een kans om niet de cel in te hoeven. 'Op een gegeven moment is de koek wel op en worden de straffen steeds zwaarder', zo waarschuwde de rechter de potloodventer.