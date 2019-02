Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Stel je vraag aan burgemeester Pauline Krikke op Radio West Burgemeester Krikke komt iedere maand langs. | Foto Omroep West

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is vrijdagmiddag tussen 18.00 en 19.00 uur te gast in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West. Ze zal praten over de vonkenregen die ontstond tijdens de jaarwisseling en de explosie van afgelopen zondag in de Jan van der Heijdenstraat.

Het jaar 2019 begon heftig, vooral voor Scheveningen. Het vreugdevuur op het strand zorgde voor een vuurregen, waardoor in de kustplaats allerlei brandjes ontstonden. De rol van de bouwers, de gemeente en burgemeester Pauline Krikke liggen onder een vergrootglas. Woensdag maakte Krikke bekend dat ze na het convenant, ook alle aanvullende afspraken bekend gaat maken. Zondag zorgde een gasexplosie voor een enorme ravage in de Jan van der Heijdenstraat. Bij de ontploffing vielen tien gewonden. Het gezin Ramgolam werd het zwaarst getroffen. Zoon Sharwin lag acht uur onder het puin, voordat hij bevrijd kon worden. Zijn vader en moeder raakten zwaar gewond.

Stel jouw vraag De meeste vragen over deze onderwerpen zal presentator Tjeerd Spoor stellen. Heb je ook een vraag aan de burgemeester? Bel dan tijdens de uitzending tussen 18.00 en 19.00 uur naar 070-3905454. Of mail jouw vraag nu alvast naar studiohaagschebluf@omroepwest.nl.