Rijkswaterstaat na kettingbotsing: 'Afrit A12 bij Zoetermeer was gestrooid'

ZOETERMEER - De afrit Zoetermeer van de A12, waar donderdag 25 auto's op elkaar botsten, was gestrooid. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. 'Maar dat wil niet zeggen dat het niet toch glad kan worden.'

Op de afrit gebeurde donderdagochtend een kettingbotsing waarbij 25 auto's betrokken waren. Drie mensen raakten gewond. Het duurde uren voor de beschadigde auto's door bergers van de weg waren gehaald.

De afrit is deels een helling omhoog, van de snelweg naar de kruising met de Zuidweg in Zoetermeer. Het wegvak is tot aan het kruispunt van Rijkswaterstaat. Dat betekent dat die instantie verantwoordelijk is voor strooien tot het kruispunt. Dat was ook gebeurd.



'Wees alert'

'Het is wel winter, dus gladheid is nooit te voorkomen', aldus de woordvoerder. 'Dus wees alert, ook als we gestrooid hebben kan het op sommige plekken toch glad zijn.'