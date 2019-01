Onduidelijkheid over herkomst DNA-spoor in zaak over sigarettenbusoverval

DEN HAAG - Er is onduidelijkheid over de herkomst van het DNA-spoor in de zaak over de overval op een bus met sigaretten, afgelopen april. Verdachte Shur C. liet volgens het Openbaar Ministerie (OM) DNA achter toen hij het slachtoffer vastgreep in zijn jas. De advocaat van de verdachte zegt dat het gevonden DNA van C. afkomstig is van speeksel dat op de grond lag.

Shur C. en Martijn B. worden verdacht van een overval op de bus met sigaretten. Naar verluidt heeft Delftenaar Shur C. in de laadruimte van het busje een man bij zijn jas vastgepakt en naar buiten gegooid. De verdachten ontkennen enige betrokkenheid met de overval.

Op de jas werden 'greepsporen' gevonden, waar volgens het OM DNA uit kon worden herleid. De advocaat van de Delftenaar schetste echter een ander scenario. Het gevonden DNA zou speeksel zijn, dat op de jas was beland. De verdachte liep regelmatig door de buurt rond en spuugde daarbij veelvuldig op de grond.. Het slachtoffer zou zijn gevallen en daarbij in het speeksel van C. terecht zijn gekomen.



'Witte hand'

Het opgestelde rapport van het NFI kon geen uitsluitsel geven over de bron waaruit het DNA afkomstig is. Was het speeksel, een huidschilfer of iets anders? De advocaat van de verdachten vroeg daarom ook om nadere uitleg van het DNA-spoor dat is gevonden. De rechter stemde hiermee in en het Nederland Forensisch Instituut moet uitsluistel bieden.

Ook worden er camerabeelden vrijgegeven waarop de 'witte hand' is te zien die mogelijk toebehoort aan medeverdachte Martijn B. De 28-jarige Hagenaar zou de overvaller naar de plek van de overval in Delft hebben gereden. Het proces wordt in april voortgezet. De verdachten waren zelf niet op de zitting.

