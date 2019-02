Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Pauline Krikke op Radio West en waterpolocoach Koen P. voor de rechter West Wekker Koen P

DEN HAAG - Goedemorgen! Waterpolocoach Koen P. staat voor de rechter. Zes speelster deden aangifte van verkrachting en ontucht tegen de Leidse trainer. Daarnaast is vandaag is de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke te gast in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf. Taart is er voor ADO Den Haag op 1 februari. De Haagse club bestaat vandaag 114 jaar.

Wat kan je vandaag verwachten?

Het Openbaar Ministerie verdenkt waterpolocoach Koen P. ervan dat hij drie meisjes heeft verkracht, waarvan de eerste al in 2012. Naast de drie verdenkingen van verkrachting, zijn er ook drie aangiftes gedaan vanwege ontucht. Vandaag is een Pro Forma-zitting in de geruchtmakende zaak. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is vanmiddag tussen 18.00 uur en 19.00 uur te gast in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West. Ze zal praten over de vonkenregen die ontstond tijdens de jaarwisseling en de explosie in de Jan van der Heijdenstraat. Heb je ook een vraag aan de burgemeester? Bel dan tijdens de uitzending tussen 18.00 en 19.00 uur naar 070-3905454. Of mail jouw vraag nu alvast naar studiohaagschebluf@omroepwest.nl. Op 1 februari start de kentekenhandhaving in het Huygenskwartier. Dit betekent dat alle kentekens van motorvoertuigen die in het gebied rijden worden gefotografeerd. Overtreders krijgen een bekeuring thuisgestuurd. Doel: de leefbaarheid en de charme van het gebied behouden door de overlast van scooters, brommers en (geparkeerde) auto's tegen te gaan. Wij gaan kijken hoe dit in zijn werk gaat.





Beeld: MeteoGroup



Het Weer: het wordt bewolkt met plaatselijk wat regen of motregen. Bij een zwakke Z-wind wordt het dan +3°. Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.



En dit moet je ook nog weten:

Vandaag begint de kortste maand van het jaar: februari. Meestal heeft deze maand 28 of 29 dagen. Toch heeft er op de kalender ook wel eens 30 februari gestaan. Zo had februari in het Romeinse Rijk van 45 voor Christus tot 8 na Christus 29 dagen en in de schrikkeljaren dertig dagen.

Februari is genoemd naar de Romeinse god van de onderwereld en het reinheid Februus. Bij de Romeinen was Februari namelijk de maand van boetedoening en schoonmaken. Dit deden ze ondere andere door reinigings- en vruchtbaarheidsfeesten te houden.

1 Februari is ook een belangrijke dag in de voetbalgeschiedenis van onze regio. ADO Den Haag werd 114 jaar geleden opgericht als ADO. Het Katwijkse Quick Boys zag vijftien jaar later het levenslicht.

Vrijdag 1 februari: TV West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Ook veel prominente gasten in de studio en reportages en portretten uit de regionale sportwereld. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaald.