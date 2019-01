Hillegom herdenkt omgekomen student Maolin (27): 'Dit hakt er flink in'

HILLEGOM - Zo'n tweehonderd mensen kwamen donderdagavond naar de herdenking van Maolin Zhang. De Chinese student overleed twee weken geleden bij een brand aan de Stationsweg in Hillegom. Woensdag hielden studenten al een besloten herdenking.

Bij de bijeenkomst waren ook de vader van Maolin en twee neven. Zij zijn afgelopen week overgekomen uit China. Tijdens de herdenking, die ongeveer een uur duurde, werd onder anderen gesproken door de Hillegomse burgemeester Arie van Erk. 'Dit hakt er flink in', zei hij.

Annemiek Cornelissen is de initiatiefneemster van de bijeenkomst. Zij twijfelde geen moment. 'Ik raakte in gesprek met de buurtbewoners en iedereen heeft het erover. Toen ben ik gelijk gaan plannen', aldus Cornelissen. 'Zijn enige zoon gaat naar Nederland om te studeren en komt te overlijden. Je wil niet weten wat je dan voelt.'



Crowdfunding

Maolin studeerde af aan de Tsinghua University in Beijing en kwam in juli 2017 naar Leiden voor een promotietraject in de astronomie. De ouders van Maolin wonen op het Chinese platteland. Als enig kind was Maolin van plan om na zijn studie zijn ouders in China financieel te ondersteunen.

Omdat dat niet meer kan, wil de vakgroep Sterrengroep minimaal 45.000 euro ophalen om ervoor te zorgen dat zijn ouders toch nog een 'pensioen' hebben. De teller staat inmiddels op ruim 66.000 euro. Doneren kan via deze link.