'Trajectcontrole' voor scooters in winkelgebied Voorburg

VOORBURG - In het voetgangersgebied van het Huygenskwartier in Voorburg is vrijdag permanente kentekenhandhaving gestart. Zodra een auto of een scooter het gebied in komt wordt er door speciale camera's een foto genomen. In het gebied zijn borden opgehangen om te wijzen op het cameratoezicht.

Ook als je het gebied met de scooter in de hand binnengaat wordt een foto gemaakt. De camera's noteren de tijd als de scooter het gebied weer uitrijdt. Dan kan worden berekend of de scooterrijder achter de camera toch niet stiekem is opgestapt en verder is gereden. Volgens wethouder Astrid van Eekelen is er een soort van trajectcontrole voor scooters.

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil met de controle de overlast van met name scooters in het gebied tegengaan. Er staan nu nog pollers in het gebied en die blijven voorlopig staan. Scooters rijden ondanks het verbod gewoon de straat in. De boete bedraagt 140 euro voor auto's en 95 euro voor scooters. De hele maand februari krijgen overtreders een waarschuwing in de bus. Vanaf 1 maart valt er een bekeuring op de deurmat.



Laden en lossen in ochtend

Dagelijks mag er tussen 07.00 uur en 11.00 uur in het voetgangersgebied Huygenskwartier geladen of gelost worden. Op deze tijden kunnen bewoners ook met hun auto hun woning bereiken. Voor scooters, motoren, en brommers is het 24 uur per dag verboden om door het voetgangersgebied te rijden.

Bewoners die op een ander tijdstip hun woning in het gebied willen bereiken voor een verhuizing of een verbouwing, kunnen een ontheffing aanvragen voor 6,40 euro.

