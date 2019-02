Deel dit artikel:













Wassenaarse zeiler Mark Slats tweede in Golden Globe Race Mark Slats stoomt boot klaar voor zeilreis | Foto: Omroep West

WASSENAAR - De Wassenaarse zeiler Mark Slats is tweede geworden in de Golden Globe Race 2018. Hij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag aan in het Franse Les Sables d'Olonne na een soloreis van 214 dagen. De race werd gewonnen door de Fransman Jean-Luc van den Heede, die twee dagen eerder aankwam.



De race was sinds 1968 niet meer gehouden. Er mocht geen gebruik gemaakt worden van moderne apparatuur, behalve als het ging om veiligheid. De Wassenaarder vertrok vorig jaar zomer. Eerder roeide hij in zijn eentje de Atlantische Oceaan over tijdens de Atlantic Challange. Hij zamelde geld in voor de ziekte kanker. LEES OOK: Wassenaarse roeier Mark Slats gehuldigd na wereldrecord