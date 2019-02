NS test snelle intercity: '160 kilometer per uur is niet gevaarlijk voor reizigers'

DEN HAAG - De NS test in de nacht van vrijdag op zaterdag een snellere intercity. Op het traject tussen Groningen en Den Haag rijdt de trein 160 kilometer per uur, in plaats van de gebruikelijke 140 kilometer per uur. Dit zou een tijdswinst van vijftien minuten moeten opleveren. Doel van de test is om in de toekomst een snellere verbinding te krijgen tussen de Randstad en Groningen, maar ook andere delen van Nederland.

'Reizigers kunnen normaal gesproken op twee manieren vanuit Groningen naar de Randstad en vice versa gaan: direct met de Hanzelijn of overstappen via Utrecht. Zo'n rit duurt ruim tweeënhalf uur. Door sneller te rijden én een aantal stations over te slaan (zoals Leiden, Assen en Zwolle, red.) zouden we een kwartier sneller op de plek van bestemming moeten aankomen', legt NS-woordvoerder Corien Koetsier uit.

In de intercity die vannacht rijdt, zitten zo'n honderd mensen. Variërend van genodigden, tot bestuurders en journalisten. Zij zullen tijdens de rit vermaakt worden met mobiele bingo, sneltekenaars, sneldichters en een platenspeler. 'Ik denk dat daar liedjes als Kedeng Kedeng en Hit the road Jack worden gespeeld, haha.'



'Snellere intercity levert geen gevaren op voor reizigers'

Het is niet de eerste keer dat de NS test met een snelle intercity. De eerdere tests waren succesvol. Daarin zat overigens wel alleen een machinist, dus geen passagiers. Vannacht is dus de eerste keer dat een snelle intercity rijdt met 160 kilometer per uur. 'Maar dat maakt in feite niets uit. De trein kan dit soort snelheden gewoon aan. Er is technisch iets anders, maar dat levert voor de reizigers absoluut geen gevaren op.'

De testrit wordt 's nachts gehouden, omdat er dan minder treinen rijden. Daardoor is er minder kans op vertragingen, die de test eventueel zouden kunnen beïnvloeden. De trein vertrekt vrijdagnacht om 00.02 uur vanaf Groningen en komt naar verwachting om 02.23 uur aan in Den Haag. Ruim een half uur later begint de terugrit.



'Niets zo onvoorspelbaar als combi sneeuw-treinen'

Hoewel Nederland op dit moment nog bedekt is met een pak sneeuw, lijkt het weer geen roet in het eten te strooien. 'Niets is natuurlijk zo onvoorspelbaar als de combinatie weer en treinen. Maar voor zover we het nu kunnen inzien, kunnen we de test gewoon laten doorgaan.'

Na de test wordt een evaluatie gehouden. Dan wordt ook gekeken of op andere trajecten zoals Friesland - Den Haag zo'n test gehouden kan worden. 'We weten vannacht natuurlijk al of de test geslaagd is. Maar de resultaten gaan we ook met ProRail en de overheden bespreken. Wanneer we daadwerkelijk sneller gaan rijden, weten we nog niet. Daarvoor moeten we nieuw materiaal aanschaffen en moet het traject worden aangepast. Ik denk dat het dus nog wel jaren kan duren voordat het echt ingevoerd wordt.'

