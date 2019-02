Nieuwe kleren kopen of een paspoort regelen: Belinda helpt bewoners na explosie

DEN HAAG - Daar sta je dan: door een gasexplosie is je huis in een klap zwaar beschadigd en heb je geen dak meer boven je hoofd. Het overkwam de bewoners van en rond de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Om deze mensen te helpen heeft de gemeente zogenaamde 'casemanagers' ingezet. Maar wat doen zij precies voor de slachtoffers?

Belinda de Bruijn is een van de casemanagers die de gedupeerde bewoners van de Jan van der Heijdenstraat begeleidt. Veel van hen moesten hun woning zondagmiddag hals over kop verlaten vanwege de explosie. 'We vragen allereerst gewoon wie bent u en waar woont u', legt De Bruijn uit. 'Maar we gaan vooral ook het menselijke gesprek aan over wat er precies is gebeurd en waar diegene op dat moment behoefte aan heeft.'

'Een van de voorbeelden bij de explosie was een vrouw met alleen maar een badjas', vertelt De Bruijn. 'Nou, dan is het heel duidelijk dat je niet hoeft te vragen waar ze op dat moment behoefte aan heeft. Dan vragen we of we zullen regelen of we nieuwe kleren kunnen kopen voor dat moment.'



Verloren paspoort of bankpas

'Ook simpele dingen, zoals een verloren paspoort of bankpas moet geregeld worden', vertelt De Bruijn. 'Die liggen in het huis, dus kan je geen geld halen. Dat soort zaken.' Veel gedupeerden zaten ook met de vraag hoe het met hun huisdieren zat, want veel van de beestjes zaten nog in de getroffen woningen. 'Met Stichting Salvage en de politie en brandweer is het gelukt om alle dieren uit de huizen te halen', vertelt De Bruijn.

'We zijn vooral erg goed in de lijntjes leggen naar mensen die het wel weten', gaat De Bruijn verder. 'Contacten leggen en verbindingen leggen. Een aantal cliënten had een koopwoning, dan is het een kwestie van de verzekeraars om samen met de cliënt op zoek te gaan naar vervangende woonruimte en die ze voor langere tijd te bieden. En voor huurwoningen gaan we op zoek naar de verhuurder, om te kijken wat zij kunnen bieden.'



Emoties

Een gebeurtenis zoals de gasexplosie in de Jan van der Heijdenstraat is niet iets dat De Bruijn vaak meemaakt. 'Nee, deze omvang is wel heel erg groot. Vooral ook omdat het zoveel gezinnen trof.'

Het gaat de casemanager daarom ook niet in de koude kleren zitten. 'Maandagochtend kwam het telefoontje voor hulp binnen en rond 9.00 uur stond ik met een aantal collega's bij het Mercure Hotel (waar de slachtoffers werden opgevangen, red.) om aan de slag te gaan. Wat je dan meemaakt is heel bijzonder...', zegt De Bruijn terwijl de tranen in haar ogen springen. 'Wat me zo emotioneert? Gewoon, als je dan 's avonds op je eigen bank zit en bij jezelf denkt... mijn god...'



