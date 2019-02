Katwijk-aanvoerder Susan: ‘Als Cornelissen zijn handen thuishoudt, komt het goed'

KATWIJK - In de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen kreeg Katwijk-aanvoerder Robbert Susan een rode kaart na een handgemeen met de assistent-trainer van Kozakken Boys Ton Cornelissen. Zaterdag staat de wedstrijd weer op de rol. Susan: 'Als hij zijn handjes thuishoudt, gaat het goed komen.'

De strijdbijl lijkt begraven. Susan is professioneel genoeg om zich netjes op te stellen zaterdag. 'Het incident speelt niet mee', zegt de middenvelder. 'Het is gebeurd, en klaar. Er gebeuren wel eens van die gekke dingen in het voetbal.'

De aanvoerder beseft dat het robbertje grondworstelen niet alledaags was. 'Het zal nog wel leven bij bepaalde mensen, zegt Susan dan ook. ‘Ik ga in ieder geval blanco die kant op en denk vooral aan vorig seizoen toen we daar kampioen werden. Ik denk niet aan hem.'



Een hand geven?

Alles lijkt dus pais en vree tussen de middenvelder en de assistent-coach. Toch speelt er onderhuids nog wel wat. Op de vraag of ze elkaar de hand zullen schudden komt een demonstratief antwoord. 'Als je zoiets uitspookt, moet je ook een man zijn en excuses maken', zegt Susan. 'Ik heb nooit meer iets van ze gehoord. Dan hoef ik ook geen hand te geven.'

'We gaan gewoon de drie punten meenemen', besluit de Katwijk-speler. 'Ik lig er niet wakker van. Het zijn randzaken.'

LEES OOK: 'Rijnsburg-coach Van Leeuwen reageert zo fel omdat hij teleurgesteld is in Sefa Kurt'