Verdachte moord Gaslaan zegt misbruikt te zijn door slachtoffer (80)

DEN HAAG - Waroen C.(29), die verdacht wordt van het ombrengen van de 80-jarige Wim in zijn huis op de Gaslaan in Den Haag afgelopen oktober, zegt dat hij in het verleden misbruikt is door de man. De rechtbank besliste vrijdag dat C. onderzocht wordt in het Pieter Baan Centrum (PBC).

Op 20 oktober gaat Waroen C. verhaal halen vanwege het misbruik dat gespeeld zou hebben in 2002. Daarvan is ook melding gemaakt bij de politie. Hij wil excuses van Wim, een voormalige vriend van de familie. Uit camerabeelden zou blijken dat C. zich na het aanbellen bedenkt. Het is Wim die hem uiteindelijk binnen vraagt, volgens zijn advocaat.



Eenmaal binnen zou Wim, C. in zijn kruis hebben gegrepen, is het verhaal van de verdachte. Die zou Wim daarop van zich afgeduwd hebben waarop Wim hem aanvalt. C. grijpt Wim bij de keel. Als C. daarna het huis aan de Gaslaan verlaat, blijft Wim dood achter. Sporenonderzoek aan de broek en op de hals van de verdachte moet zijn verhaal ondersteunen.



Gelijk naar politie

De advocaat van C. vertelt dat zijn cliënt de politie wil bellen, maar omdat de telefoon niet werkt, besluit hij naar het huis van zijn ouders te lopen. Drie kwartier later zit C. op het politiebureau om gelijk een verklaring af te leggen, volgens zijn raadsman.

'Ik ben niet gegaan om hem te vermoorden', vertelt C. op de zitting. 'Ik heb heel erg spijt dat het zo gelopen is'.C. is inmiddels onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Die hebben geconstateerd dat er sprake is van een 'bepaalde stoornis' en mogelijk een posttraumatisch stresssyndroom.





C. naar Pieter Baan Centrum

Om meer inzicht te krijgen adviseren zij dat hij onderzocht wordt in het Pieter Baan Centrum. Iets waar C. op advies van zijn advocaat niet aan mee werkt.

De rechtbank ziet die noodzaak van een observatie in het Pieter Baan Centrum wel: 'Er is altijd een reden waarom mensen iets doen, en die reden kan zich ook in het hoofd afspelen.' Daarom volgen zij het advies van de deskundigen en zal C. worden opgenomen in het PBC.







