Nog lang geen zicht op inhoudelijke behandeling zaak waterpolocoach Koen P.

LEIDEN - De zaak tegen de Leidse waterpolocoach Koen P. gaat nog wel even duren. Vrijdag bleek tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de zaak dat de zes slachtoffers nog gehoord moeten worden. Koen P. wordt verdacht van verkrachting en ontucht. Drie meisjes deden aangifte van verkrachting, drie van ontucht. P. zit sinds juni vast.

De 33-jarige waterpolocoach was niet aanwezig bij de zitting. Ook de familie van P. was er niet. De rechter besprak de stand van het onderzoek: 'De verdachte is verhoord en ontkent de verkrachtingen. Hij geeft wel toe dat hij seks heeft gehad met een speelster, maar dat was volgens hem vrijwillig.'

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat het in de verkrachtingszaken niet zozeer om het geweld dat P. zou hebben gebruikt, maar om het misbruiken van zijn positie als waterpolocoach. Er moet nog helderheid komen over de verschillende functies die P. heeft vervuld als coach. Daar zijn we nog mee bezig,' zei de officier.



Verhoren gepland in april, mei en juni

De verhoren van de slachtoffers staan gepland in april, mei en juni. Over drie maanden is er opnieuw een niet-inhoudelijke zitting. De vraag is of er dan meer besproken kan worden, want de verhoren van de slachtoffers zijn dan mogelijk nog steeds niet afgerond. P. blijft in ieder geval tot de volgende zitting in de cel.





