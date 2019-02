Snelheidscontroles en waarschuwingsborden moeten weg in Gouda veiliger maken

GOUDA - De gemeente Gouda gaat op korte termijn de Goudse Poort, de toegangsweg van de A12 (N452) naar Gouda, aanpakken omdat er in de bocht bij het benzinestation veel ongelukken gebeuren.

De vangrail in de middenberm wordt verlengd voor de veiligheid van tegenliggers. De politie heeft toegezegd om regelmatig snelheidscontroles te houden. Om automobilisten te waarschuwen komt er tijdelijk een verlicht informatiebord.

Net voor de bocht gaat de snelheid van 80 naar 50 kilometer per uur. Veel automobilisten gaan toch te hard de bocht door, zegt de gemeente. Daardoor gebeuren er vooral bij slecht weer en in de avond of nacht veel ongelukken. De gemeente had eerder al maatregelen genomen, zoals een duidelijker wegmarkering en waarschuwingsborden maar die blijken niet afdoende te zijn.



Nog meer maategelen

Later dit jaar wordt de binnenbocht nog verbeterd, komen er opvallender snelheidsborden en wordt de weg optisch versmald.

