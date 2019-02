Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Laatste gewonde omgevallen kunstboom in Alrijne naar huis De gevallen boom | Foto: Jeroen Pluimers

LEIDERDORP - Het derde en laatste slachtoffer dat donderdag gewond raakte door het omvallen van een kunstboom in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp mag vrijdag naar huis. Haar verwondingen blijken, net als die van de twee andere slachtoffers, uiteindelijk mee te vallen. 'Daar zijn we heel blij mee’, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

De boom van 4 meter hoog viel donderdagmiddag door nog onbekende reden om in het restaurant van het ziekenhuis. Drie bezoekers raakten lichtgewond. Twee van hen mochten donderdagavond al naar huis, de derde moest nog een nachtje in het ziekenhuis blijven. De boom had een echte stam, de bladeren waren nep. In het restaurant stonden nog twee van dergelijke bomen. Die zijn uit voorzorg verwijderd. De eerste prioriteit is nu erachter zien te komen waardoor de boom omviel, aldus de woordvoerder.