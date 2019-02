Technisch manager ADO Van As: ‘Goed gevoel over de transferperiode, de ploeg bij elkaar gehouden’

DEN HAAG - Technisch manager van ADO Den Haag Jeffrey van As houdt een goed gevoel over aan de transferperiode. 'De intentie was om de ploeg bij elkaar houden', zegt hij. 'Een aantal spelers heeft zichzelf in de picture gespeeld. Maar daar wilden we nog niet van af. Ik ben blij dat Nasser el Khayati, Wilfried Kanon en Sheraldo Becker er nog zijn.'

'We hebben voor twee spelers een mooie oplossing gevonden', vervolgt Van As. Hiermee doelt hij op Bas en Nick Kuipers. Nick Kuipers maakt voor een half jaar de overstap naar FC Emmen. De verdediger gaat op huurbasis spelen voor de Drentse club. Op het trainingskamp in Turkije werd bekend dat dat Bas Kuipers een contract had getekend bij FC Viitorul Constanta.

Nieuwe spelers haalde ADO niet in de winterstop. Toch ziet Van As dat anders. ‘Ricardo Kishna beschouwen wij als een nieuwe speler’, zegt de Leidenaar opgetogen.’Hij maakte maandag tegen Jong Willem II zijn eerste minuten. Dat zag er goed uit. Hij zit in de eindfase van zijn revalidatie en zit komend weekend misschien wel bij de selectie. Kishna is onze nieuwe speler.’



Sportieve aspect

Een vraag die blijft hangen bij het tranferbeleid van ADO Den Haag is misschien wel: was dit qua opbrengst niet het ideale moment om Kanon of El Khayati te verkopen. Van As vindt het sportieve aspect belangrijker. 'Het gaat mij in eerste instantie om de prestaties van de ploeg en niet het track record. We moeten zo snel mogelijk hoger komen te staan en wedstrijden winnen.'

'Er zijn clubs gekomen voor Kanon en El Khayati', weet de technisch manager. 'Maar daar zat niet iets bij dat voor ADO of die jongens goed was. Ze zijn allebei basisspeler en heel belangrijk voor ons team.'

Rode cijfers





'Wij hoeven ze ook niet te verkopen’, vertelt Van As, over zijn beleid. 'Heel veel mensen denken dat, dat we dat moeten omdat we rode cijfers schrijven. Dat is niet zo. We hebben onze zaken financieel goed op orde. Dus we kunnen zelf bepalen wanneer we spelers laten vertrekken en voor hoeveel geld. We zijn niet in de verlegenheid geweest dat we een groot bod hebben moeten weigeren.'

Had ADO dan mensen moeten aankopen? Volgens Van As niet. 'We hebben een goede selectie', zo stelt hij. 'Daarvoor kregen we veren in onze reet afgelopen augustus. Nu hebben we alleen te weinig punten. We hebben niet het beste half jaar achter de rug. Maar, we moeten niet in excuses zinken. We moeten er voor zorgen dat we zondag Heracles verslaan.'





Topprioriteit

Dan is er nog de contractverlenging van trainer Fons Groenendijk. Heeft dat topprioriteit? Toch de man die ADO uit de degradatiezorgen haalde in zijn debuutseizoen als eindverantwoordelijke bij de club. Eveneens was de Leidenaar eindverantwoordelijke toen ADO vorig jaar de play-offs van Europees voetbal haalde.

'Topprioriteit is de wedstrijd zondagmiddag de wedstrijd tegen Heracles Almelo', vindt Van As. 'De komende periode gebruiken we voor aflopende contracten van de staf en spelers. Met wie willen we door, met wie niet. Daarnaast kijken we ook andere eredivisiewedstrijden of buitenlandse potjes om te kijken of er daar versterkingen lopen. Dit om te kijken hoe we volgend jaar goed voor de dag kunnen komen.'

