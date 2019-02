Komst tweede 'Polenhotel' in Maasdijk stuk dichterbij

WESTLAND - De kans op de komst van een tweede hotel voor arbeidsmigranten in Maasdijk, is een stuk groter geworden. Een grote meerderheid van de gemeenteraad is namelijk voorstander van zo'n tweede 'Polenhotel'. Alleen LPF Westland en Westland Verstandig zijn tegen. De gemeenteraad praat dinsdag over de kwestie.

Opvallend is vooral de ommezwaai van CDA Westland. De grootste partij was altijd tegenstander van de komst van een tweede 'Polenhotel'. Maar volgens fractievoorzitter Jenny Vermeer was het 'kiezen tussen twee kwaden': 'Op het bedrijventerrein Honderdland werken honderden arbeidsmigranten. Deze moeten gehuisvest worden. Als we een tweede hotel daar bouwen, kunnen ze lopend of op de fiets naar hun werk. Dat scheelt een hoop verkeersbewegingen.'

Het CDA plaatst wel enkele kanttekeningen. Zo moeten er pendelbussen geregeld worden, die de arbeidsmigranten vervoeren van het hotel naar de supermarkten. 'Ook willen we prullen- en sigarettenbakken bij het hotel, een partij die mogelijke extra rotzooi opruimt en extra verlichting op het Oranjeplein.'



Gemeenteraad gaat in tegen wens college

Als de gemeenteraad voor de komst van het tweede Polenhotel stemt, gaat de raad in tegen de wens van het college van burgemeester en wethouders. Dit college is namelijk tegen de komst van het Polenhotel. Een opmerkelijke factor is dat het CDA ook onderdeel uitmaakt van het college, dat verder bestaat uit LPF, VVD en ChristenUnie-SGP.

Verslaggever Bas Booister van mediapartner WOS legt uit: 'In de gemeentepolitiek is er sprake van dualisme. Dit houdt in dat coalitiepartijen en het college niet altijd dezelfde mening hoeven te hebben. Het college is raadgevend, de gemeenteraad neemt de uiteindelijke beslissing. In dit geval lijkt het er dus op dat de coalitiepartijen wethouder Karin Zwinkels-de Jong helpen bij het huisvesten van de arbeidsmigranten.'



Polenhotel is heet hangijzer

De komst van een tweede Polenhotel is al langer een heet hangijzer in Westland. Veel omwonenden vinden dat twee woonlocaties met arbeidsmigranten uit Oost-Europa zo dicht bij elkaar iets te veel van het goede was. Zij willen dat de Oost-Europeanen beter over de gemeente worden verspreid.

Een slimme ondernemer speelde echter slim in op een fout in het bestemmingplan voor het bedrijventerrein. Voordat de gemeenteraad deze fout had hersteld, had het bedrijf NL-Jobs al een bouwaanvraag voor het Polenhotel ingediend. NL-Jobs is ook eigenaar van het andere Polenhotel. Hoe het bedrijf van deze fout wist, is nog steeds onduidelijk. In een reactie laat NL-Jobs weten blij te zijn met het nieuws. 'We gaan er alles aan doen om te zorgen dat het tweede Polenhotel er komt.'

