HTM ontslaat twee frauderende medewerkers

Passagiers stappen in een tram bij Den Haag Centraal (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Het Haagse openbaar vervoerbedrijf HTM heeft twee medewerkers van de afdeling Controle & Veiligheid ontslagen. Na onderzoek bleek dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan integriteitsschendingen. Twee andere medewerkers zijn officieel berispt, heeft HTM vrijdag laten weten.

Eind 2018 ontving de directie van HTM informatie over vermeende misdragingen door enkele medewerkers van de afdeling Controle & Veiligheid. De directie schakelde daarom een extern bureau in om onderzoek te doen naar de gang van zaken. Dit onderzoek bracht de integriteitsschendingen aan het licht.

Een van de medewerkers heeft geprobeerd de aanbesteding van een zevenjarig contract voor beveiligingsdiensten in trams, bussen en op haltes te beïnvloeden. Hij deed dat door vertrouwelijke informatie te delen met een beveiligingsbedrijf dat zich inschreef op deze aanbesteding en waar de man belangen bij had in de persoonlijke sfeer.



Ongeoorloofde nevenwerkzaamheden

De andere medewerker verrichte onder werktijd ongeoorloofde nevenwerkzaamheden. Deze medewerker ontving een vergoeding voor het inzetten van HTM-medewerkers voor de beveiliging van commerciële evenementen. Volgens een woordvoerder van HTM moet gedacht worden aan 'bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of concert, waarbij personeel van de HTM werd ingezet en waar de man geld voor ontving.'

De woordvoerder laat weten dat HTM geen aangifte gaat doen. 'We hebben hier juridisch advies over ingewonnen, maar kregen het advies dat niet te doen', aldus de woordvoerder. 'De overtredingen zouden te klein zijn voor vervolging.'



Aanbesteding afgebroken

Vanwege de integriteitskwestie is de aanbesteding van het beveiligingscontract afgebroken. De directie neemt binnenkort een besluit in welke vorm de beveiligingsdiensten worden voortgezet. Tot die tijd blijft de huidige dienstverlener de beveiligingsdiensten leveren aan HTM.

