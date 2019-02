Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Agent krijgt klap in gezicht van dronken vrouw in Delft De Kromstraat in Delft | Foto: District8

DELFT - In Delft is in de nacht van donderdag op vrijdag een agent door een 24-jarige vrouw in het gezicht geslagen. De vrouw is aangehouden.

Surveillerende agenten zagen in de Kromstraat dat een beveiliger een 26-jarige vrouw de toegang weigerde tot een horecagelegenheid. De vrouw was onder invloed van alcohol en weigerde weg te gaan. De agenten hielden haar aan wegens openbare dronkenschap. Ze probeerde zich daarbij meermalen los te rukken. Bij de politieauto bemoeiden zich twee andere vrouwen met de aanhouding. Ze werden weggestuurd. De 24-jarige vrouw weigerde om weg te gaan. Ze probeerde de 26-jarige gearresteerde vrouw te ontzetten. Daarbij kreeg één van de agenten een klap in het gezicht. Beide vrouwen zijn meegenomen naar het politiebureau.

Een van de twee nog vast De 26-jarige vrouw kreeg een proces-verbaal voor openbare dronkenschap en mocht daarna naar huis. De 24-jarige vrouw zit nog vast en wordt verhoord door de recherche voor de mishandeling. LEES OOK: Ambulancemedewerker mishandeld in Leiden, man (20) aangehouden