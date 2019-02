Cel geëist tegen Haagse rapper om vuurwapen

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag negen maanden cel geëist tegen een rapper uit Den Haag (29) voor wapenbezit. De man werd in oktober aangehouden in de Rotterdamse Waalhaven tijdens een preventieve fouilleeractie.

Na zijn aanhouding verklaarde de man dat het in zijn wereldje heel gebruikelijk is om een wapen bij zich te hebben omdat er bedreigingen over en weer zijn.

Het vuurwapen van de rapper lag onder de bestuurdersstoel. Ook trof de politie 5000 euro aan cash in de wagen. Ook de 28-jarige bijrijder werd aangehouden.



Verheerlijken van vuurwapens

Het OM rekent de man zwaar aan dat hij het verheerlijken van vuurwapens in stand houdt: 'Als je de verdachte googelt, dan kom je uit op of videoclips waarin gezwaaid wordt met wapens of een poster van verdachte waarop hij staat afgebeeld met een mitrailleur', aldus de officier.