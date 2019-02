D'r Uit met Buyt: Op bezoek bij voetbalromanticus Tom Egbers

DEN HAAG - ‘Mijn opa voetbalde voor Heracles, mijn vader voetbalde voor Heracles en ikzelf heb er gespeeld.’ Voetbalromanticus en sportjournalist Tom Egbers vat simpel samen hoe zijn liefde voor Heracles Almelo is ontstaan. Het gezicht van NOS Studio Sport is echte Heraclied. Voetbalcultuurliefhebber Joop Buyt zocht hem op.

'Ik ben voor een gedeelte bij Heracles opgevoed', zegt Egbers. 'Ik leerde er mijn veters strikken, doucheslippers dragen als je ging douchen na een wedstrijd. Ik heb er tientallen jaren lang gejuicht met de supporters op de houten tribunes. Ik weet nog goed dat ze halverwege de jaren zestig zijn gedegradeerd na een thuiswedstrijd tegen ADO.'

Egbers is naast televisiemaker ook schrijver. Zo is hij auteur van het boek De Zwarte Meteoor. Een boek over de Zuid-Afrikaanse voetballer Steve Mokone; een speler die eind jaren vijftig furore maakte voor zijn jeugdliefde. Als de Studio Sport-presentator een boek over een ADO-speler mocht schrijven dan is de keus niet moeilijk: 'Theo van de Burgh', klinkt het meteen. 'Leuke ondeugende verhalen zijn er over hem en Piet de Zoete.'

