Denli sloeg zijn vriendin: 'Ja ik heb haar gemept'

DEN HAAG - Klopt dat?, vraagt de rechter. Denli geeft het schoorvoetend toe: 'Ik heb haar gemept'. Denli heeft zijn ex-vriendin geslagen, nu zit hij in het verdachtenbankje. Niet alleen voor de klap die hij uitdeelt maar ook omdat hij zich tot twee keer toe niet houdt aan het huisverbod dat daarna wordt opgelegd.

Denli en zijn vriendin hebben twee kinderen. Een jongen en een meisje. Maar het gaat niet echt lekker met hun relatie. 'Ik kreeg het idee dat u het wilde doorzetten en zij niet, klopt dat?, vraagt de rechter. 'Ja zo zat het wel', antwoordt Denli. Bij een ruzie loopt het zo uit de hand dat Denli zijn vriendin klappen geeft. Hun zoontje is getuige.

Denli krijgt een huisverbod opgelegd. Maar dat houdt hem niet tegen om toch zijn ex op te zoeken. Twee dagen na zijn vrijlating zit hij op een muurtje voor het huis. Even later wordt hij weer meegenomen door de politie.



In aanraking met justitie

Het is niet de eerste keer dat de lange, stille man in aanraking komt met justitie. In 2012 is hij ook al eens veroordeeld tot een werkstraf voor een mishandeling tijdens een burenruzie.'Over de feiten kunnen we kort zijn, die zijn bewezen', zegt de officier van justitie. Ze eist een werkstraf van 50 uur waarvan 28 uur voorwaardelijk.

Sinds de mishandeling ziet Denli zijn kinderen alleen nog via jeugdzorg. Zijn dochter wil hem helemaal niet meer zien. Dat valt de verdachte zwaar. 'Ik vind het vreselijk maar ik kan er niks aan doen.'



Niet zo'n prater

De advocaat van Denli benadrukt dat zijn cliënt heel erg zit met de situatie: 'Het komt er alleen niet uit. Hij is niet zo'n prater.' Ook wil hij dat de rechter weet dat Denli spijt heeft: 'Hij volgde zijn hart toen hij de feiten beging', zegt de raadsman. 'Dat had hij niet moeten doen.'

'Dat is prachtig', reageert de rechter. 'Dat is niet verboden, maar u bent een grens over gegaan', spreekt ze Denli toe. En veroordeelt hem tot de straf die de officier vroeg. Ze drukt hem nog op het hart dat hij zich vooral moet realiseren wat voor effect dit kan hebben op zijn kinderen. Ze wenst hem heel veel sterkte met het contact in de toekomst. 'Het is moeilijk, maar het komt goed', antwoordt Denli.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.

Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter'. Meer verhalen lezen?