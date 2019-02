'Klimaatspijbelen' mag van meeste scholen, maar 'ze moeten aantonen dat ze bij de staking waren'

Scholieren staakten vorig jaar ook al voor het klimaat voor de Tweede Kamer in Den Haag | Foto: ANP

REGIO - Van veel scholen in onze regio mogen de leerlingen donderdag 7 februari 'spijbelen' om naar Den Haag te gaan. Wel moeten de leerlingen dan toestemming hiervoor krijgen van hun ouders. In navolging van onder andere België willen middelbare scholieren gezamenlijk demonstreren voor een ambitieuzer klimaatbeleid.

'Wij vinden de maatschappij erg belangrijk, en vooral voor de jongeren. Daarom geven wij toestemming om mee te doen', vertelt een medewerker van het Bonaventure College, dat vestigingen heeft in Leiden en Roelofarendsveen. 'Maar de leerlingen moeten dan wel via een filmpje of foto aantonen dat ze bij de staking waren. Anders zien we het als ongeoorloofd verlof.'

Ook een groot deel van de scholen die onder de Stichting VO Haaglanden vallen, heeft de leerlingen toestemming gegeven om te 'spijbelen'. Rector Hanneke ten Hove van het Gymnasium Haganum: 'We kunnen ons voorstellen dat leerlingen graag naar de staking gaan. Als de ouders het goed vinden, mogen ze wat ons betreft gaan. En tot dusverre hebben we zo'n vijftig aanmeldingen.'



'Dit moeten we ook doen'

Onder de Stichting VO Haaglanden vallen naast het Gymnasium Haganum ook onder andere het Haags Montessori Lyceum, Segbroek College en Dalton Den Haag. Scholieren van laatstgenoemde school zijn de initiatiefnemers van de demonstratie in Nederland. 'Ik zag op het Journaal dat duizenden jongeren in België gingen demonstreren. Toen stuurde ik een berichtje naar vrienden met: dit moeten we ook doen', aldus Stijn Warmerhoven tegen de NOS.

Ook leerlingen van het Delftse Grotius College ('Tot dusverre hebben we nog geen reacties'), de Goudse Waarden ('Nog geen leerling heeft officieel verlof aangevraagd') en het Hofstad Lyceum in Den Haag ('We hebben nu vijf aanmeldingen, maar ik verwacht er maandag en dinsdag veel meer') mogen hieraan deelnemen.



Van 'gaan in gesprek' tot 'ongeoorloofd verlof'

Directeur Frank de Wit van het Scala College – met drie vestigingen in Alphen aan den Rijn – geeft aan dat zijn school in gesprek gaat als leerlingen willen meedoen. 'Maar tot nu toe hebben nog geen leerlingen of ouders zich hiervoor gemeld.'

Van alle door Omroep West gebelde scholen is het Driestar College vooralsnog de enige school in onze regio die leerlingen geen toestemming geeft om donderdag te staken. 'Willen onze leerlingen meedoen met de staking, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd verlof', aldus de reactie van de school.

