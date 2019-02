Toch aangiftes gedaan tegen atletiektrainer Jerry M. vanwege misbruik

DEN HAAG - Tegen de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M., die ook actief was bij de Haagse club HAAG Atletiek, heeft één persoon aangifte gedaan van misbruik en twee aangiftes moeten nog worden opgenomen door de politie. Dat heeft het Openbaar Ministerie vrijdag laten weten. Het OM kan niet zeggen of de aangifte uit de kringen van HAAG Atletiek komt.

Vorig jaar legde de 58-jarige M. een volledige bekentenis af bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat als tuchtcommissie optreedt in de atletiekwereld. Naar aanleiding van de berichten hierover is de politie, onder leiding van het Openbaar Ministerie in Rotterdam, vorige maand een onderzoek gestart naar de Rotterdammer.

In eerste instantie zei het OM dat er wel meldingen waren gedaan, maar dat dat vooralsnog niet tot aangiftes tegen M. had geleid. Na informatieve gesprekken met mogelijke slachtoffers van seksueel misbruik is er toch één aangifte gedaan en worden er nog twee aangiftes opgenomen door de politie.



Onderzoek nog niet afgerond

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek nog niet is afgerond, maar dat ze de bevindingen tot nu toe wilden delen. Het onderzoek richt zich op meerdere strafbare feiten, gepleegd in Nederland en daar buiten, bijvoorbeeld tijdens trainingen in het buitenland. Uiteindelijk zal door het OM beoordeeld worden of er strafbare feiten zijn gepleegd en of die vervolgbaar zijn.

