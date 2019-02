Deel dit artikel:













Straf voor chauffeur ME-bus voor aanrijding Feyenoordfan Foto: Facebook

POELDIJK - De rechtbank in Rotterdam heeft een bestuurder van een bus van de Mobiele Eenheid (ME) veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur. Op 7 mei 2017 reed de ME'er tijdens voetbalrellen op de Coolsingel in Rotterdam een man uit Poeldijk aan, die daardoor ernstig gewond raakte. Volgens de rechtbank heeft de chauffeur onvoorzichtig gereden.

De rellen deden zich voor na de wedstrijd tussen Feyenoord en Excelsior. De ME-chauffeur moest meerijden met de politiepaarden tijdens een charge en kwam tijdens die actie in botsing met het slachtoffer. De man liep een open beenbreuk op. Hij behoorde niet tot de groep relschoppers. De rechtbank zei oog te hebben voor het feit dat het besturen van een ME-bus tijdens voetbalrellen heel ingewikkeld kan zijn. Maar ondanks de hectische omstandigheden had de agent meer afstand moeten houden van het slachtoffer, aldus de rechter.