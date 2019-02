Werkstraf voor 'masserende' misbruikopa

GOUDA - Opa Henk R. (69) uit Gouda heeft een werkstraf van 240 uur gekregen voor het seksueel misbruik van zijn destijds 11-jarige kleindochtertje in 2016 en januari 2017. Tijdens het oppassen 'masseerde' hij het kind aan haar benen en betastte haar vagina.

Zijn vrouw verliet hem, en zijn kleindochter zag hij nooit meer. De moeder van het meisje, de dochter van de verdachte, deed aangifte.

'De verdachte heeft niet alleen de lichamelijke integriteit van het slachtoffer op ernstige wijze aangetast, maar ook heeft hij het vertrouwen dat zijn dochter in hem had gesteld om op haar dochtertje te passen ernstig beschaamd', aldus de rechtbank.



Geen celstraf, maar werkstraf

Tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een jaar celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De rechtbank houdt het echter op een werkstraf, vanwege het tijdverloop in de strafzaak en omdat de Gouwenaar inmiddels al een complete zedendaderbehandeling achter de rug heeft.

Wel blijft R. onder toezicht staan van behandelaars terwijl er een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6,5 maand boven zijn hoofd hangt. Verder heeft hij een contactverbod met het slachtoffer gekregen.



Ontwikkelingen in privéleven

Het vonnis kwam overeen met het voorstel dat de advocaat aan de rechtbank had gedaan. Volgens de raadsman was de Gouwenaar al behoorlijk gestraft door de ontwikkelingen die zich in zijn privéleven hadden voorgedaan toen alles uitkwam.