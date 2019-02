GroenLinks in Den Haag: 'Gratis bomenplan levert duizend nieuwe bomen op'

DEN HAAG - GroenLinks in Den Haag verwacht met een nieuw bomenplan ongeveer duizend extra bomen in de stad te krijgen. De partij stelt voor om bewoners die ruimte hebben in hun voortuin, een gratis boom te geven. Hiervoor wil de partij een miljoen euro uittrekken. GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns: Dat geld is goed besteed want we moeten de stad groen en aantrekkelijk houden.'

GroenLinks heeft donderdag het initiatiefvoorstel 'Bomen maken de stad: buiten de gebaande paden op zoek naar ruimte voor extra bomen' ingediend. In het plan stelt de partij voor om bewoners, sportverenigingen of verenigingen van eigenaren (VVE's) met ruimte over, een boom cadeau te doen. Het moet ervoor zorgen dat Den Haag meer bomen krijgt.

'Den Haag is een van de meest versteende steden van Nederland', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns. 'Groen is erg belangrijk want bomen zorgen voor verkoeling en ze nemen water op. Daarnaast worden mensen gewoon blij van bomen.'



Voortuinen

Het punt in de stad is alleen dat er weinig nieuwe bomen bij kunnen komen. Dat komt omdat er niet veel ruimte over is vanwege bijvoorbeeld parkeerplaatsen en trottoirs. Maar in voortuinen of bij sportverenigingen is soms nog wel plek. 'Er zijn heel veel plekken in de stad die niet van de gemeente zijn maar waar wel een boom zou kunnen staan', zegt Kapteijns.

Het idee van GroenLinks is dat bewoners via de gemeentewebsite kunnen aangeven dat ze een boom willen. 'Dan zou de gemeente een boom kunnen brengen of bewoners schaffen een boom aan en kunnen daarna de rekening bij de gemeente indienen.'



Duizend euro

Kapteijns verwacht dat het plan ongeveer duizend nieuwe bomen oplevert. 'Ik ga ervan uit dat een boom ongeveer duizend euro kost. Met een miljoen euro kunnen we dus duizend nieuwe bomen toevoegen aan de stad. Een miljoen is veel geld maar het is een belangrijk onderwerp. De stad blijft groeien en dan moeten we er voor zorgen dat Den Haag aantrekkelijk en groen blijft. Het geld is dus goed besteed.'

Kapteijns weet hoe het is om een gratis boom te krijgen. 'In 2006 had toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh een soortgelijk idee', legt hij uit. Toen was ik nog geen raadslid. Ik heb gebruik gemaakt van deze regeling en in de tuin van mijn oude huis heb ik daarom een boom van Rabin staan. De boom doet het nog goed en is heel mooi', lacht Kapteijns. De gemeenteraad moet zich nog buigen over het voorstel van GroenLinks.





LEES OOK: Petitie tegen kap 450 bomen naast familiepark Drievliet in Den Haag