'Plaats meer stembureaus in wijken met een lage opkomst'

DEN HAAG - Als het aan D66 in Den Haag ligt, komen er meer stembureaus in Haagse wijken met een lage opkomst. De fractie wil hiermee het stemmen makkelijker maken. D66 heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd deze extra stembureaus al te plaatsen bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart.

'De grote opkomstverschillen zijn slecht voor de representativiteit en legitimiteit van de politiek. Het is belangrijk dat politieke vertegenwoordigers een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de samenleving. Daarom is een extra focus op stadsdelen waar minder gestemd wordt ook zo belangrijk', aldus D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf.

De fractie refereert aan de opkomstverschillen tussen wijken tijdens verkiezingen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 stemde toen in Benoordenhout 92 procent, tegenover 59 procent in Moerwijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen een jaar later ging 69 procent van de inwoners van Benoordenhout stemmen. In Moerwijk kwam slechts 30 procent opdagen.



Stembureaus op toegankelijke plaatsen

'Recent presenteerde de commissie-Remkes het onderzoek naar ons parlementair stelsel. Zij adviseren in hun rapport om meer stembureaus te plaatsen. De extra stembureaus moeten specifiek op goed toegankelijke plaatsen komen, zoals schoolgebouwen. Met de verkiezingen in het vooruitzicht ziet D66 kans dit nu uit te rollen in de stad', aldus D66.

