ADO heeft toch een 'winteraanwinst': 'Ricardo Kishna is onze nieuwe speler'

DEN HAAG - ADO Den Haag hield zich rustig op de winterse transfermarkt die op 31 januari sloot. Alleen Bas en Nick Kuipers vertrokken bij de Haagse club en belangrijker: clubtopscorer Nasser el Khayati blijft in ieder geval tot de komende zomer bij ADO.

Nieuwe spelers kwamen er deze winter niet naar het Cars Jeans Stadion, al zien ze bij ADO toch een 'nieuw gezicht' zondag in de Haagse wedstrijdselectie voor het duel met Heracles Almelo. 'Ricardo Kishna is wat ons betreft onze nieuwe speler, we zijn er heel blij mee dat hij deze week zijn eerste minuten heeft gemaakt (bij de beloften van ADO, red.) en dat zag er heel goed uit. Hij is in de eindfase van z'n revalidatie dus hij is in feite onze nieuwe speler nu', zegt ADO's technisch manager Jeffrey van As vrijdag in TV West Sport.

Naast een uitgebreid gesprek met Van As komt ook Ricardo Kishna ruimschoots aan het woord over z'n naderende rentree na zestien maanden blessureleed. Joop Buyt gaat in deze aflevering van TV West Sport op bezoek bij NOS Studio Sport-presentator Tom Egbers en er is een vooruitblik op de gevoelige wedstrijd in de Tweede Divisie tussen Katwijk en Kozakken Boys.